Москва, , 12:51 — REGNUM Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) ожидает, что на базе Мосбиржи может быть создана криптовалютная биржа, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Криптовалюта

«Конечно, должна быть криптобиржа, которая создается по жестким требованиям ЦБ. Я допускаю, что это подразделение «Московской биржи», — сказал депутат.

По его словам, это подразделение, которое будет работать в рамках организации с большими традициями, привыкшей активно взаимодействовать с Центробанком.

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