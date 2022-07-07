Таллин, 7 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. На фоне стремительного роста цен жители Эстонии начинают сокращать свое потребление, сообщил старший экономист крупнейшего банка Прибалтики — филиала шведского Swedbank Лийс Эльмик.

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Так, в июне 2022 года потребительские цены в Эстонии выросли почти на 22% в годовом исчислении и примерно на 3% в месячном. Рост ускорился как в годовом, так и в месячном исчислении.

«В это же время средняя чистая зарплата клиентов Swedbank увеличилась лишь на 12%. Снижение покупательной способности оказывает все большее влияние на потребление», — отметила Эльмик.

Как следствие, по данным банка, объем розничных продаж в мае вырос всего на 2% в годовом сравнении, а объем продаж продовольственных магазинов даже снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По оценке Swedbank, во второй половине 2022 года рост цен замедлится.

«В основном, по техническим причинам, так как цены на энергоносители начали расти осенью 2021 года», — заключила Лийс Эльмик.