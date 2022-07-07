Москва, , 12:49 — REGNUM Совфед готов в любое время рассмотреть обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России в случае проведения референдумов в этих республиках. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Если жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках своих обязанностей, полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос», — сказала Матвиенко на пресс-конференции в Москве.

Сенатор заверила, что «когда пройдут референдумы, а это будут решать парламенты, мы готовы в любое время собраться и рассмотреть обращения».

При этом она призвала не торопить события и ждать решения жителей республик.

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