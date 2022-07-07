Москва, , 12:49 — REGNUM В течение последних суток подразделениями Росгвардии в Луганской Народной Республике (ЛНР) было уничтожено 26 операторов украинских беспилотников. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба ведомства.

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«Только за сутки подразделения Росгвардии обнаружили и уничтожили в Луганской Народной Республике 26 операторов беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что за это же время росгвардейцы изъяли из тайников и схронов свыше 36 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, 3,5 тысячи боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, около 60 ручных гранат, более 350 боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению и около 50 боеприпасов к ПТУР (ПЗРК), в том числе иностранного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка.