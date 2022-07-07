Париж, , 12:46 — REGNUM По данным института статистики и экономических исследований во Франции (INSEE), покупательная способность жителей Франции должна снизиться на 1% в 2022 году из-за инфляции, которая в среднем за год достигнет 5,5%, что является беспрецедентным с 1985 года, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Проект поправок к бюджету и законопроект о покупательной способности уже включают: предполагаемое увеличение пенсий по старости и социальных пособий на 4%, повышение заработной платы государственных служащих на 3,5%, чек на питание в размере 100 евро, из которых 50 евро на ребенка, расширение скидки на топливо с 15 до 18 центов, тарифный щит на энергию.

«Эти меры являются нашей рабочей основой», — пообещала премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал, во сколько обойдется правительству Франции меры для поддержки покупательной способности страны.

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