Белгород, , 12:58 — REGNUM В Белгородской области за прошедшие сутки госпитализировано 14 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 15 человек.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

С начала пандемии в Белгородской области коронавирус выявлен у 131 902 жителей. Завершили лечение выздоровлением 129 354 человека, в летальной статистике 2 279 записей.

По данным регионального оперштаба, в стационарах находятся 107 пациентов, ещё 162 белгородца лечатся амбулаторно.