Белгород, 7 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Белгородской области за прошедшие сутки госпитализировано 14 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 15 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

С начала пандемии в Белгородской области коронавирус выявлен у 131 902 жителей. Завершили лечение выздоровлением 129 354 человека, в летальной статистике 2 279 записей.

По данным регионального оперштаба, в стационарах находятся 107 пациентов, ещё 162 белгородца лечатся амбулаторно.