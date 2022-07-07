Луганск, , 12:52 — REGNUM Бывший глава администрации города Брянка в ЛНР Николай Моргунов назначен исполняющим обязанности главы администрации города Северодонецка. Сообщение об этом опубликовано 7 июля в телеграм-канале правительства Луганской Народной Республики.

Сожженная гаубица в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

Моргунов назначен и. о. главы администрации Северодонецка указом главы республики Леонида Пасечника. Накануне Моргунова представили жителям города в ходе выездного совещания рабочей группы правительства.

На встрече с жителями Моргунов перечислил проблемы, которые требуют решения в первую очередь: подача и подвоз воды, электроснабжение, обеспечение горячим питанием и временной работой.

В ближайшее время, добавил он, место военных, которые покинут город, займёт полиция. Полицейские будут обеспечивать правопорядок.

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