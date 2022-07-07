Москва, 7 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. С космодрома Плесецк в Архангельской области осуществлён запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К». Об этом 7 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Vestnik-glonass.ru Система ГЛОНАСС

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«7 июля в 12:18 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществили контроль проведения пуска и полёта носителя. После взлёта ракеты была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС.

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Как сообщало ИА REGNUM, спутник «Глонасс-К», предназначенный для усиления орбитальной группировки российской системы ГЛОНАСС, был доставлен на космодром Плесецк 10 июня. Аппарат прошёл полную программу испытаний и тестов, подтвердив работоспособность.

Напомним, на данный момент в составе российской орбитальной группировки ГЛОНАСС работают 25 спутников, из которых 22 активно эксплуатируются, а три временно выведены на техобслуживание.