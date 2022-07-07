Сеул, 7 июля 2022, 12:47 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи
Военнослужащие армии Южной Кореи
(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

По их словам, коронавирус выявлен у 691 человека, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 180 200.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 18 511 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18  451 862.

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