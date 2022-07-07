Сеул, 7 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

По их словам, коронавирус выявлен у 691 человека, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 180 200.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 18 511 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 451 862.

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