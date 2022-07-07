Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Квитанции с услугой «Обращение с ТКО» с июля 2022 года получат 1,3 млн владельцев или съёмщиков квартир в Санкт-Петербурге. Об этом 7 июля сообщили пресс-службе АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

Елена Молчанова ИА REGNUM Квитанции за коммунальные услуги Петербурга

Предприятие расширило список квартир, которые получают платёжные квитанцией с оплатой вывоза твёрдых коммунальных отходов, на 321 тыс. квартир. Обслуживание потребителей, чьи дома переведены на прямые договоры, в сфере вывоза мусора осуществляет единый региональный оператор — АО «Невский экологический оператор». Все остальные пока получают статью за «Обращение с ТКО» в других квитанциях.

Со вступившими в силу изменениями можно ознакомиться в личном кабинете «Петроэлектросбыта» либо в платёжном документе позднее.

Напомним, что в ноябре 2022 года в Петербурге введут единую квитанцию за оплату коммунальных услуг. Эту возможность будут вводить постепенно в районах города.