Токио, , 12:44 — REGNUM В рамках сокращения расходов из-за роста цен у пингвинов и выдр в японском океанариуме Хаконэ-эн, расположенном в часе езды к юго-западу от Токио, изменился рацион, и животные этому не рады, передает 7 июля CNN.

Пингвин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сотрудница аквариума машет скумбрией возле пингвина, но реакции нет. Когда она подносит рыбу ближе к клюву, пингвин надменно отворачивается. Выдра обнюхивает рыбу и убегает.

Раньше в океанариуме, где живут 32 000 животных, включая акул и тюленей, пингвинам и выдрам предлагали адзи — японскую ставриду, которую те охотно ели.

Но и океанариум не устоял перед экономическими трудностями, охватившими многие экономики мира. По словам сотрудников, с 2021 года цена на адзи выросла на 20-30%. Поэтому, чтобы сократить расходы, в мае 2022 года аквариум перешел на более дешевую альтернативу — сабу, или скумбрию.

Животные отнеслись к ней без особого энтузиазма, и работникам пришлось применить творческий подход, чтобы заставить их есть: например, выдры и пингвины охотнее едят скумбрию, если смешать ее с их любимой ставридой.

«В идеале они предпочли бы получить полную порцию адзи, но терпеливо едят скумбрию», — сказал смотритель океанариума Хироки Симамото в интервью филиалу CNN.

Океанариум также экономит за счет сокращения работающих циркуляционных насосов с двух до одного, что позволило снизить расходы на электроэнергию на 40-50%.