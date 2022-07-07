Москва, , 12:43 — REGNUM Около десятка институтов вместе с Центральным банком прорабатывают вопросы, связанные с запуском цифрового рубля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Цифровой рубль Cbr.ru

«Я думаю, что к концу года все эти вопросы, связанные с практической проработкой использования, запуска цифрового рубля будут осуществлены и, соответственно, я ожидаю, что уже в 2023 году начнется обращение цифрового рубля», — сказал депутат.

Для того, чтобы обращение цифрового рубля началось в правовом пространстве, в Госдуме планируют принять соответствующий закон, пояснил Аксаков.

«Может быть, он будет, в том числе, давать пилотное право проводить тестирование, отработку в экспериментальном режиме нового явления, но для этого надо закон принимать. Мы осенью будем плотно этим заниматься, создавать правовое пространство для третей формы денег», — добавил он.

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