Москва, , 12:42 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствует опубликованная 7 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 607 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 52 случая больше аналогичного показателя 6 июля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 555 человек, а днём ранее — у 339 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 359 новых случаев заражения коронавирусом.

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