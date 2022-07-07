Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев пропустит матч за Суперкубок России по футболу против «Спартака». Об этом 7 июля сообщил журналистам главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак.

Игрок «Зенита» Вячеслав Караваев Дарья Драй © ИА REGNUM

«Все готовы сыграть, кроме Вячеслава Караваева, который продолжает восстанавливаться», — сказал Семак.

Он добавил, что в ближайшие два дня примет решение об участии в матче новичка команды Матео Кассьерры. По словам Семака, форвард поздно присоединился к команде и пропустил необходимый тренировочный процесс.

Напомним, матч за Суперкубок России пройдёт в Санкт-Петербурге 9 июля.

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