Томск, , 12:42 — REGNUM В ковидные стационары Томской области за прошедшие сутки госпитализировали 17 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выявлено всего 29 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 678.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 068 пациентов, в том числе 44 за последние сутки. Жертвами коронавируса, по данным на 7 июня, стали 681 человек.