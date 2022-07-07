Томск, 7 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В ковидные стационары Томской области за прошедшие сутки госпитализировали 17 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выявлено всего 29 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 678.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 068 пациентов, в том числе 44 за последние сутки. Жертвами коронавируса, по данным на 7 июня, стали 681 человек.