Грозный, , 12:41 — REGNUM Чеченские военные не разрушали мечеть в городе Северодонецке в ЛНР. Заявление некоего имама Тимура Беридзе является фейком. С таким опровержением выступил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ряде украинских крупных СМИ рассылается очередной фейк о том, что якобы чеченские подразделения разрушили мечеть в Северодонецке. <…> Такие нелепые и изначально глупые фейки стали визитной карточкой украинских ньюсмейкеров», — заявил Кадыров.

По его словам, автор этой новости, утверждая, что мечеть разрушило подразделение Замида Чалаева, даже не потрудился уточнить, что в Северодонецке этого батальона не было. Кроме того, так называемый имам выложил фото ящиков со снарядами якобы во дворе мечети. На самом деле они были обнаружены в украинском временном штабе, а фотографию с ними опубликовал сам Кадыров 24 июня.

Глава Чечни подчеркнул, что за такую наглую ложь самого публикатора этого фейка Тимура Беридзе «можно смело назвать мунафиком». Кроме того, Кадыров подчеркнул, что Россия восстановит всю разрушенную ВСУ инфраструктуру, в том числе и мечети.