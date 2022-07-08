Москва, 8 июля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Благодаря стратегической инициативе государства «Экономика замкнутого цикла» ценное вторичное сырье больше не будут захоранивать на мусорных полигонах. Отходы промышленности, животноводства, твердые бытовые отходы и даже осадки очистных сооружений — всё это будет использовано повторно в качестве сырья или для производства энергии. Законодательные инициативы государства уже сейчас создают необходимые условия для перехода к бережной экономической модели, а благодаря национальному проекту «Экология» к 2024 году на сортировку для повторного использования будут отправляться 100% твердых бытовых отходов.

Yartbo.ru Мусоросортировочный завод

Экономика замкнутого цикла (ЭЗЦ) — это альтернатива традиционной экономике, которая основана на сбережении и вторичном использовании материальных ресурсов. Такая экономическая модель позволяет существенно снизить воздействие промышленного производства на окружающую среду. В России для перехода к ЭЗЦ с конца 2021 года реализуется одноименная стратегическая инициатива.

«Мы решим фундаментальную задачу в сфере обращения со всеми отходами. Не только бытовыми, но и отходами от деятельности промышленных предприятий, строительства и других секторов экономики. Чтобы не накапливать более 8 млрд тонн таких отходов, мы создадим комплексную систему вовлечения в оборот вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности.

Предусмотрен комплекс мер, начиная от регулирования использования вторичных ресурсов до введения экономических стимулов, направленных на сокращение производства продукции с наименьшим коэффициентом переработки», — комментирует вице-премьер Виктория Абрамченко.

28 июня Госдума приняла закон о вторичных материальных ресурсах, он вступит в силу уже 1 сентября 2022 года. Документ на законодательном уровне закрепляет понятия «вторичные ресурсы» и «вторичное сырье» и создает правовые условия для формирования ЭЗЦ, в частности, он вводит обязанность для предприятий заниматься утилизацией и переработкой вторичных ресурсов.

Согласно документу, в законе «Об охране окружающей среды» появится статья об обращении с побочными продуктами производства. Законопроект обязывает предпринимателей самостоятельно относить вещества и предметы к отходам либо к побочным продуктам производства вне зависимости от факта включения таких веществ и предметов в федеральный классификационный каталог отходов.

Устанавливается также, что при обращении с побочными продуктами производства не допускается загрязнение окружающей среды и ее компонентов, в том числе почв, водных объектов и лесов.

С 1 марта 2024 года государство установит перечни товаров, производство которых допускается только с использованием вторичных ресурсов, а также видов продукции, производство и использование которой не допускается, если при этом образуются неперерабатываемые или трудноперерабатываемые отходы.

Таким образом, новый законопроект позволит решить сразу две проблемы: обеспечить сырьевую базу для экономики и снизить количество производимых отходов, это значит, что экологическая нагрузка от накопления отходов на окружающую среду и здоровье людей существенно сократится.

«Сортировка отходов — важный этап обращения с отходами. Сортировка позволяет узнать настоящую морфологию образующихся отходов, что крайне важно как для работающих предприятий, готовых к переходу или уже работающих со вторичным сырьем, так для частных инвесторов или для государственных институтов, планирующих строительство новых мощностей.

Сегодня мы знаем о морфологии отходов лишь то, что было создано в период линейной экономики, когда утилизацией отходов называли их размещение на полигонах и не оценивали ресурсный потенциал отходов для экономики страны.

Для сохранения качеств, позволяющих повторное использование отходов, очень важно производить сортировку ещё на стадии накопления отходов, то есть то, что принято называть раздельным сбором. Во-первых, это сохраняет отходы для их последующей переработки, в то время как сортировка на линии не позволяет этого сделать, например, для бумаги или пищевых отходов. Во-вторых, это позволяет отходы собрать в принципе, например, стекло, его можно собрать только при РСО, на линии осколки продолжают движение вместе с картофельными очистками на полигон.

Однако сортировка должна производится для утилизаторов, информацию о которых также надо собирать, как собирают данные о контейнерных площадках ТКО, потому что без них сортировка может оказаться «сизифовым трудом»», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM член Экспертного совета при Комитете по экологии Госдумы РФ, член НТС Росприроднадзора РФ Наталья Беляева.

Для того чтобы обеспечить население инфраструктурой для раздельного сбора отходов, а экономику — качественным вторичным сырьем, в стране в рамках федерального проекта «Создание комплексной системы обращения с ТКО» нацпроекта «Экология» реализуется реформа отрасли обращения с отходами. Для проведения реформы была учреждена Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК РЭО).

ППК РЭО поддерживает экологические инициативы крупного бизнеса. Так, в июне этого года компания заключила договор с нефтехимической компанией «СИБУР». В прошлом году компания «СИБУР» стала финалистом Национального рэнкинга «Наш вклад» благодаря активной поддержке в достижении целей национального проекта «Экология».

Согласно договору РЭО реализует инвестиционный проект по производству ПЭТ-флексы из использованной пищевой упаковки. Компания будет закупать пластиковые бутылки на сортировках, отправлять их на переработку и полученную ПЭТ-флексу продавать СИБУРу.

Предприятие, на котором будут перерабатываться бутылки, расположено в Челябинской области. Благодаря поставкам РЭО на производство СИБУРа в переработку удастся направлять до 600 млн пластиковых бутылок ежегодно.

«ПЭТ используется при производстве пластиковой упаковки для различных товаров по всему миру. Он считается одним из самых распространенных полимеров при производстве таких товаров, как напитки, синтетические ткани, медизделия и не только. Для экономики замкнутого цикла переработка и возвращение материалов в оборот являются главным принципом.

И один из наиболее подходящих материалов — это пластик, который выгодно собирать и перерабатывать. Соглашение с СИБУРом в этом плане будет способствовать развитию сферы обращения с отходами, а также достижению целевых показателей нацпроекта «Экология». Начиная с третьего квартала 2024 года ППК РЭО будет поставлять до 10 тысяч тонн флексы для производства СИБУРа ежегодно.

Это первый подобный проект ППК РЭО в сфере переработки, и его реализация — отличный старт для стратегического сотрудничества по ЭЗЦ-проектам и решению вопроса пластиковых отходов», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Еще одно направление деятельности нацпроекта «Экология» в сфере обращения с отходами — отходы электроники и техники. Развитие экономики замкнутого цикла в России позволит перерабатывать электронный лом на 95%. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали ППК РЭО и Корпорация «Экополис».

«Экополис» является самым современным в стране комплексом предприятий по утилизации и переработке отходов электронного и электрического оборудования, корпусных пластиков, печатных плат и цветных металлов. В состав корпорации входят три предприятия, связанные единой сырьевой цепочкой.

Два из них, «Экотехпром» и «Экопласт», расположены в Москве, на них перерабатываются электрическое оборудование и пластиковые корпуса техники и электроники. Третье предприятие — «Аурус» — находится в Орловской области, там перерабатываются печатные платы.

Уникальное для России предприятие позволяет извлекать до 95% полезных фракций. По данным Российского экологического оператора, ежегодно в России образуется порядка 1,5 млн тонн электролома, из которых лишь 5% должным образом перерабатывается, остальные 95% либо используются в составе лома черных металлов, либо захораниваются, что в любом случае наносит вред окружающей среде, а также приводит к потере ценных вторичных ресурсов.

Соглашение позволит выработать предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования всего жизненного цикла товара от производства до утилизации, а также реализовать совместные проекты в области утилизации электроники.

Принципы экономики замкнутого цикла уже сейчас применяют предприятия по всей стране. Так, в городе Белогорск Амурской области во вторичном производстве используются автомобильные шины. Группа компаний «ЖСК» превращает резину в покрытие для детских и спортивных площадок. В природе этот материал разлагается не менее 100 лет, его вторичное использование помогает существенно продлить срок службы полимера: покрытия из резиновой крошки отличаются высокой долговечностью и безопасностью.

Сырье для производства покрытия предприятие получает от неравнодушных жителей: нередко покрышки отдают местные автомастерские. Автомобильные шины относятся к IV классу опасности, при разложении они выделяют ряд вредных веществ, таких как бензопирен и диоксин, поэтому экологичный бизнес помогает не только снизить нагрузку на мусорные полигоны, но и сохранить природу региона.

В достижении целей стратегической инициативы ЭЗЦ помогает еще одно направление национального проекта «Экология» — федеральный проект «Создание инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов опасности». Благодаря нацпроекту в марте этого года заработала федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами первого и второго классов опасности (ФГИС ОПВК), разработанная Федеральным экологическим оператором (ФЭО), дочерним предприятием Госкорпорации «Росатом».

Она позволила сделать прозрачным и понятным управление всей цепочкой промышленных отходов от их образования до переработки во вторичную продукцию.

Также по федпроекту запланировано строительство семь специализированных экотехнопарков, что позволит полностью решить вопрос переработки опасных отходов в стране.

Четыре из них создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия: в Саратовской (ЭТП «Михайловский»), Кировской (ЭТП «Мирный»), Курганской (ЭТП «Щучье») областях и Республике Удмуртия (ЭТП «Камбарка»).

Еще три новых экотехнопарка появятся в Иркутской, Нижегородской и Томской областях. Ключевой задачей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» является внедрение раздельного сбора в городах свыше 100 тыс. населения.