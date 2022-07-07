Село Миасское, Челябинская область, 7 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Челябинской области 52-летняя женщина и 40-летний мужчина осуждены за жестокое убийство. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в июне 2021 года возле села Миасское группа лиц отмечала день рождения брата женщина. В ходе употребления алкоголя возник конфликт. В результате него дама нанесла пострадавшему не менее 25 ножевых ранений, а мужчина — более 10.

Женщине суд назначил 12 лет колонии. А её подельнику предстоит отбыть в местах лишения свободы 13 лет.