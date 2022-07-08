Хабаровск, , 08:07 — REGNUM В Хабаровском крае к нацпроекту «Производительность труда» активно подключаются предприятия торговли. Участниками проекта, уже охватившего почти весь промышленный сектор, также стали компании «Мир упаковки», «Розтех 27» и «Мясоопторг». Здесь уже прошли установочные совещания под руководством регионального центра компетенций (РКЦ). Эксперты РЦК рассказали о целях будущих проектов, представили участки, где будут внедряться технологии бережливого производства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Хабаровского края.

Производство колбасы Александр Погожев © ИА REGNUM

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Компания «Мир Упаковки» работает на рынке упаковочных и расходных материалов Дальнего Востока в сегменте B2B. По словам директора РКЦ Елены Стецюк, несмотря на то, что на предприятии все достаточно автоматизировано, резервы для улучшений есть. Пилотным участком, где планируется повысить эффективность работы, станет оптовый склад. Основное направление в этом проекте — оптимизировать сбор товара для дальнейшей выдачи заказчику.

«Мы хотим более качественно и системно управлять затратами. «Бережливость» — наше все. Я думаю, мы придем к автоматизации склада, скорее всего внутри комплекса будут другие механизмы движения, другие маршруты перемещения сотрудников. Благодаря нацпроекту все будет качественнее и быстрее», — считает директор ООО «Мир Упаковки» Виталий Микрюков.

Стандартизировать процессы приготовления пищевой продукции планируют в компании ООО «РозТЕХ 27». В кулинарных отделах продуктовых магазинов «Спар» выпекают пирожки, пиццу, блины, производят множество видов готовой еды. Подобных цехов на Дальнем Востоке у торговой сети — 22. Руководство компании столкнулось с тем, что производительность труда сотрудников в магазинах сети различается в разы.

«Есть у нас один пекарь, который за минуту производит весь набор операций от раскатки теста до выпечки, другие делают это за 20 минут. Мы видим, что производительность, которая влияет на доходность, нарушена. Поэтому хотим, чтобы она была везде высокой. После стандартизации процессов и устранения простоев и других потерь на участке, полученный опыт будет тиражирован по остальным магазинам компании», — рассказала руководитель участка собственного производства розничной сети Светлана Зюзина.

Компания ООО «Мясооптторг» ставит перед собой цель — оптимизировать производственные процессы, которые скажутся на себестоимости продукции. Предприятие специализируется на выпуске мяса и мясопродуктов, колбасных изделий, деликатесов и копченостей. В качестве пилотного потока выбран цех по производству колбасной продукции.

«Сложилась такая уникальная ситуация — предприятие очень быстро выросло. Всего год мы работаем в таком формате. Если все узкие места, которые сейчас есть, мы на данном этапе не «разошьем», не выявим, не устраним, дальше развиваться будет очень сложно. И проблемы, которые сейчас есть, будут только усугубляться. Поэтому мы рады воспользоваться помощью государства — получить адресную поддержку и применить компетенции экспертов у нас на предприятии», — сказал генеральный директор ООО «Мясооптторг» Евгений Шестюк.

В течение полугода в рамках реализации адресной поддержки, сформированные на предприятиях рабочие группы во главе с экспертами РКЦ будут выявлять «узкие» места и потери на пилотных участках, а затем внедрять требуемые улучшения. Ожидаемый рост производительности на пилотных потоках — не менее 10%, а после тиражирования опыта на остальные участки — 30%.

На сегодняшний день к реализации нацпроекта «Производительность труда» в Хабаровском крае присоединились 20 организаций. До конца 2024 года провести оптимизацию по нацпроекту планируется на 59 предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря расширенной поддержке нацпроекта «Производительность труда» и бережливым технологиям, рыбная продукция Атлантики, выпускаемая воронежскими производителями «Фосфорель» и «Рыбный двор» стала доступнее.