Архангельск, 7 июля 2022, 12:38 — REGNUM Сотрудники национального парка «Русской Арктики» вывезли с Больших Оранских островов, расположенных на севере архипелага Новая Земля, остатки старинного поморского судна, сообщает пресс-служба нацпарка.
Остатки старинного поморского карбаса были обнаружены шесть лет назад — в 2016 году. Попытки вывезти находку предпринимались почти каждый год, однако из-за сложных погодных и ледовых условий сделать это не представлялось возможным.
Этим летом погода оказалась благосклонной. Спокойное море и слабый ветер позволили специалистам нацпарка высадиться на Больших Оранских островах и забрать ценную находку.
По предварительной оценке, карбас был построен в конце XVIII — начале XIX вв. За столетия древесина потеряла былую прочность. Поэтому для транспортировки прямо на острове был собран специальный силовой каркас для киля и досок бортов судна.
Как сообщало ИА REGNUM, российские учёные нашли в Арктике древний лёд возрастом около 600 тыс лет.