Архангельск, 7 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Сотрудники национального парка «Русской Арктики» вывезли с Больших Оранских островов, расположенных на севере архипелага Новая Земля, остатки старинного поморского судна, сообщает пресс-служба нацпарка.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Набор поморского карбаса напоминает анатомию морского животного

Остатки старинного поморского карбаса были обнаружены шесть лет назад — в 2016 году. Попытки вывезти находку предпринимались почти каждый год, однако из-за сложных погодных и ледовых условий сделать это не представлялось возможным.

Этим летом погода оказалась благосклонной. Спокойное море и слабый ветер позволили специалистам нацпарка высадиться на Больших Оранских островах и забрать ценную находку.

По предварительной оценке, карбас был построен в конце XVIII — начале XIX вв. За столетия древесина потеряла былую прочность. Поэтому для транспортировки прямо на острове был собран специальный силовой каркас для киля и досок бортов судна.

«Судно представляло собой небольшой промысловый карбас длинной около 7-8 метров. Все доски бортов и элементы силового каркаса скреплены между собой еловыми побегами — «вицей», как будто ниткой. Поэтому судно и является шитым, то есть выполненным с использованием архаичной технологии строительства», — пояснил начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.

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