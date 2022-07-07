Южно-Сахалинск, 7 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам совещания в Южно-Сахалинске 7 июля поставил задачу решить проблему по обеспечению газом предприятий ДФО. Полпред сообщил, что реализацию некоторых проектов тормозит отсутствие газа.

Gazprom.ru Добыча газа

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«Прежде всего надо сделать так, чтобы все предприятия, которые нуждаются в газе, в нефти на территории Дальневосточного федерального округа получили эти ресурсы. У нас сегодня есть некоторая такая очередь. Например, среди резидентов ТОР в Приморье. Они долго ждут, когда же наконец газ подведут, и это мешает запустить проекты. У нас есть проекты, которые ещё не стартовали. Есть поручение президента по ним. Например, это завод по производству метанола в Амурской области — тоже газа нет. Я считаю, что эти вопросы сейчас надо просто решить», — отметил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, выход иностранных компаний из нефтегазовых проектов на Сахалине можно развернуть на пользу России и островного региона, заявил Юрий Трутнев.