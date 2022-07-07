Москва, , 12:36 — REGNUM Председателем экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) назначен Павел Каманцев. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба РФС.

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Отмечается, что заместителем председателя комиссии будет Сергей Зуев. Также в её состав вошли Александр Гвардис, Эдуард Малый, Николай Левников, Сергей Фурса, Николай Иванов и ответственный секретарь Олег Соколов (без права голоса).

Каманцев сменил на посту председателя комиссии Ашота Хачатурянца, который возглавлял её с 2019 года.

Напомним, ранее Хачатурянц покинул посты президента Российской премьер-лиги (РПЛ), председателя экспертно-судейской комиссии РФС и вышел из состава исполкома РФС.

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