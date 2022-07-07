Мадрид, , 12:36 — REGNUM Эпидемиолог и бывший директор Глобальной программы Всемирной организации здравоохранения по малярии Педро Алонсо предупреждает, что «нам придется жить с COVID-19 вечно». Об этом он заявил агентству EFE.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом специалист считает, что обезьянья оспа, несмотря на рост числа выявленных случаев, не окажет взрывного влияния на количество инфекций.

Алонсо отметил, что COVID-19 — это не проблема, которая исчезнет со дня на день, а «возможно, мы будем жить с ней всю жизнь».