Симферополь, , 12:35 — REGNUM Военного комиссара Республики Крым подозревают в злоупотреблении полномочиями и в получении взятки. Об этом сообщил «Крым 24» 7 июля.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

По информации источника издания, силовики полагают, что военком отдавал незаконные распоряжения подчинённым относительно граждан призывного возраста. «Крыминформ» уточняет, что под следствием находятся ещё несколько высокопоставленных сотрудников комиссариатов Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля стало известно о проведении обысков у военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря. По некоторым данным, следственные действия проводит военная контрразведка.

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