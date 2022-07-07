Таллин, , 12:35 — REGNUM В связи с падением мировых рыночных цен на бензин и дизельное топливо сети АЗС Terminal Oil и Circle K первыми в Эстонии снизила цены.

Топливо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, на заправках Terminal Oil и Circle K бензин с октановым числом 95 теперь стоит 2,05 евро за литр, а дизельное топливо — 1,95 евро. Цена на бензин с октановым числом 98 на заправках упала до 2,09 евро.

«Мы видим, что перспективы экономической конъюнктуры на ближайшее время и ожидаемое снижение спроса снизили ценовое давление на мировом рынке топлива. На данный момент это означает более выгодную цену на топливо и для потребителей», — прокомментировал решение компании исполнительный директор Terminal Oil Йорген Ыйгус.

Утром 7 июля 2022 года на АЗС Эстонии бензин с октановым числом 95 стоил 2,12 евро за литр, а дизельное топливо — 1,99 евро.