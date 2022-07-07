Лондон, , 12:43 — REGNUM Количество членов британского правительства, попросивших об отставке, увеличилось до 57. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Освободить их от занимаемых должностей попросили два заместителя председателя правящей в Великобритании консервативной партии Кэролайн Джонсон и Люк Холл, а также личный парламентский секретарь британского МИД Роб Батлер.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку на фоне скандала с участием бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера. Чиновника обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, а Джонсон, как считается, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

Читайте также: Медведев назвал отставку Джонсона итогом бездарной политики