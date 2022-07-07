Лондон, 7 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Количество членов британского правительства, попросивших об отставке, увеличилось до 57. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Освободить их от занимаемых должностей попросили два заместителя председателя правящей в Великобритании консервативной партии Кэролайн Джонсон и Люк Холл, а также личный парламентский секретарь британского МИД Роб Батлер.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку на фоне скандала с участием бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера. Чиновника обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, а Джонсон, как считается, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

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