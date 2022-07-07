София, , 12:32 — REGNUM По меньшей мере 10 человек получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП в центре столицы Болгарии Софии. Об этом 7 июля сообщает БТВ.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, инцидент произошел утром 7 июля в час пик, когда на остановке общественного транспорта столкнулись два пассажирских автобуса. По некоторым данным, у одной из машин отказали тормоза.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и подразделения полиции.

Ведется следствие.