Бековский район, Пензенская область, 7 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Житель поселка Беково Пензенской области заявил в полицию о мошенничестве. Его убедили перевести сбережения на другой счет под предлогом сохранности денег, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Телефонный звонок

На телефон 67-летнего мужчины позвонил незнакомец и представился сотрудником по экономической безопасности МВД. По словам звонившего, со счета мужчины пытаются снять деньги. Причастен к этому может быть родственник, который представил в банк доверенность. Мужчине предложили опередить злоумышленника и перевести все деньги на «безопасный» счет.

Следуя указаниям, пострадавший перевел на другие реквизиты 505 тыс. рублей. Позже мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Пензы по инструкциям псевдоспециалиста перевел через мобильное приложение 130 тыс. рублей, а затем через банкомат он перечислил на 19 телефонных номеров почти 300 тыс. рублей.

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