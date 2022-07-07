Джакарта, , 12:34 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Индонезии, встретился 7 июля с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи высоко оценил усилия ЕС по продвижению сотрудничества с Индо-Тихоокеанским регионом, предложил укрепить стратегическое партнерство между Южной Кореей и ЕС, а также расширить сотрудничество в таких областях, как здравоохранение, изменение климата и цифровые технологии.

Пак Чин рассказал о ситуации на Корейском полуострове и политике Сеула в отношении КНДР, а также попросил поддержки ЕС в данном вопросе.

Стороны договорились продолжить контакты по северокорейской ядерной проблеме, чтобы вернуть КНДР за стол переговоров.

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