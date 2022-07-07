Джакарта, 7 июля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Индонезии, встретился 7 июля с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи высоко оценил усилия ЕС по продвижению сотрудничества с Индо-Тихоокеанским регионом, предложил укрепить стратегическое партнерство между Южной Кореей и ЕС, а также расширить сотрудничество в таких областях, как здравоохранение, изменение климата и цифровые технологии.

Пак Чин рассказал о ситуации на Корейском полуострове и политике Сеула в отношении КНДР, а также попросил поддержки ЕС в данном вопросе.

Стороны договорились продолжить контакты по северокорейской ядерной проблеме, чтобы вернуть КНДР за стол переговоров.