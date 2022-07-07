Ульяновск, , 12:32 — REGNUM В Ульяновской области после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при формировании конкурсной документации о проведении торгов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным прокуратуры, проверка проводилась в части размещения заказов на поставки товаров, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. По версии надзорного ведомства, должностные лица «Ульяновскоблстройзаказчика» неоднократно неправомерно закладывали в конкурсной документации дополнительные требования, что позволяло заключать контракты на выполнение строительных и ремонтных работ с одними и теми же организациями.

Отмечается, что на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года стало известно о том, что в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело о хищении более 984 млн рублей у участников долевого строительства.

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