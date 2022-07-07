Москва, 7 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) ожидает, что регулирование криптовалюты в России будет достаточно жестким, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Государственная дума Анатолий Аксаков

«С моей точки зрения криптомания — это сродни игромании, но игроманию мы регулируем», — сказал депутат.

Аксаков отметил, что игровой рынок в стране зарегулирован довольно жестко, определены площадки, где можно делать ставки и эти площадки находятся под серьезным контролем.