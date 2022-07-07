Москва, , 12:31 — REGNUM Идея установить потолок цен на российскую нефть, чтобы лишить Россию нефтяных доходов, не увенчается успехом. Об этом 7 июля заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это очередной элемент психологической войны, очередной элемент гибридной войны, в воспалённом воображении тех, кто её развязал — войны на уничтожение России. Но этим планам не суждено сбыться», — подчеркнул дипломат.

Рябков подчеркнул, что Москва найдёт способ гарантировать пополнение бюджета.

«Эти планы создания «антикартеля» будут обрушены, мы найдём альтернативы, мы найдём способы гарантированно обеспечивать доходы в бюджет», — указал представитель российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, этим вопросом «очень плотно» занимаются как федеральные органы исполнительной власти, так бизнес-сообщества.

Замглавы МИД России добавил, что «попытки дирижировать рынками, навязывать рынкам свои идеи, превращаются в стержень политики западной группы».

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«Это вызывает большое сожаление, но, с другой стороны, мы убеждаемся в последнее время, что реально многополярный мир уже состоялся и, к счастью, не всё зависит, в том числе в мировой экономике, от группы этих государств, которые возомнили себя вершителями судеб мира», — констатировал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность установления предельных цен на российскую нефть лидеры стран «Большой семёрки» (G7) обсудили в ходе саммита в конце июня. Цель установления мирового предела цен на российскую нефть состоит в том, чтобы помешать России получать выгоду от роста цен на энергетическом рынке.

Напомним, идея установить рамки предельной цены на нефть из России со стороны потребителей уже достаточно давно обсуждается в Евросоюзе, её очень активно поддерживает правительство США.

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