Вашингтон, 7 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Известный режиссёр Квентин Тарантино рассказал о том, какие мультфильмы предпочитает смотреть вместе со своим старшим ребёнком. Об этом сообщило издание Empire 6 июля.

Georges Biard Квентин Тарантино

«Мой сын ещё достаточно мал, так что видел он всего один фильм. Я думал, что нажимаю на «Миньонов», а это оказался «Гадкий я 2». И он заинтересовался открывающими титрами. Мы посмотрели 20 минут, на следующий день ещё 15 минут. Так что в течение недели по кусочкам Лео посмотрел свой первый фильм», — рассказал постановщик. Помимо этого, Тарантино также отметил, что считает «Свинку Пеппу» «величайшим британским импортом этого десятилетия».

Напомним, в начале июля 2022 года стало известно, что Квентин Тарантино стал отцом во второй раз. Супруга режиссёра подарила ему дочь.