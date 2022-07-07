Москва, 7 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) за сутки высокоточным оружием были уничтожены пункт дислокации наёмников в Николаевской области и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова. Об этом 7 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашево и двух батальонов территориальной обороны и в районе Николаева; три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровское Николаевской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за последние сутки российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации по денацификации Украины были сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и шесть ракет «Точка-У» киевских боевиков