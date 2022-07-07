Воронеж, 7 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено на территории Воронежской области на 8 и 9 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«Днём 8 и 9 июля 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха 35 градусов», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу гидрометцентра, сильная жара в Воронеже задержится как минимум до конца недели, 10 июля. Добавим, что с 5 июля в Воронеже произошло три аварии на сетях водоснабжения, десятки тысяч человек остались без воды.