Губкин, Белгородская область, , 12:28 — REGNUM Тело 65-летней женщины обнаружено в квартире дома по улице Чайковского в Губкине Белгородской области. По подозрению в убийстве пенсионерки задержан 33-летний приятель её соседки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе СУ СК по региону.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, днём 5 июля подозреваемый пришёл к своей знакомой, но той не оказалось дома. Он попросил у пожилой соседки разрешения дождаться подругу у неё дома, женщина впустила его. Злоумышленник, полагая, что в квартире пенсионерки могут быть ценные вещи, избил и задушил хозяйку. Он забрал деньги, телефон, бижутерию и скрылся с места преступления. Тело погибшей обнаружили родственники.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об его аресте, в ближайшее время ему предъявят обвинение.