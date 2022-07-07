Аляска, США, , 12:27 — REGNUM Разговоры о том, что «нам есть что возвращать в Америке» — это шапкозакидательство, сначала надо вернуть Украину, затем — Прибалтику, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 июля, комментируя высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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Как сообщалось ранее, Володин заявил: властям США, которые пытаются распоряжаться российскими ресурсами за границей, стоит помнить о том, что Аляска входила в состав Российской империи. Спикер Госдумы также обратился к депутатам Николаю Харитонову (КПРФ) и Ирине Яровой («Единая Россия») с призывом «приглядывать за Аляской» во время поездок в свои избирательные округа на Дальний Восток.

«Помнить о том, что Аляска была российской, надо, в первую очередь, нам самим. Отдало её царское правительство американцам в 1867 году за сумму, не сопоставимую с природным богатствами этой части американского континента и тем более — с его стратегическим положением. Об этом стоит не забывать, в частности, критикам Брестского мира 1918 года, условия которого были перечёркнуты правительством большевиков через восемь месяцев после его подписания, а временно утраченные нашей страной земли возвращены полностью в течение чуть более двадцати лет.

Разговоры же о том, что «нам есть что возвращать в Америке», рассматриваю не иначе как шапкозакидательство. Сначала надо Украину вернуть, потом Прибалтику, вновь утерянные в 1991 году, — это действительно насущно. А депутаты Харитонов и Яровая пускай, конечно, за Аляской приглядывают — интересно будет потом их доклад почитать!» — отметил Михаил Демурин.