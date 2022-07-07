Южно-Сахалинск, 7 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Новый паром для переправы Ванино — Холмск пообещали сдать в сентябре 2022 года. Ещё один — в 2023 году. Об этом в ходе совещания о морском сообщении и инфраструктуре Сахалина, которое состоялось 7 июля в Южно-Сахалинске, при полномочном представители президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе заявили строители паромов.

Forum.awd.ru Паром

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Ежегодно на паромной переправе перевозят более 1 млн тонн грузов. В 2021 году эти показатели упали до 935,9 тыс. тонн, что составило 85% от объёмов 2020 года. Паромами за 2021 год были перевезены 21,5 тыс. пассажиров.

После появления двух новых паромов показатели перевозки пассажиров и грузов должны увеличиться в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, после реконструкции Корсаков на Сахалине может стать опорным портом Северного морского пути, заявил Юрий Трутнев.