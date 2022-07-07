Брюссель, 7 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Китай играть «более конструктивную роль» по конфликту на Украине. Об этом Боррель написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Обсудил с министром иностранных дел Ван И отношения ЕС и Китая. Призвал Китай играть более конструктивную роль, отвечая на российскую агрессию против Украины, и прекратить дезинформацию о том, что является причиной катастрофических глобальных последствий российского нападения», — написал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Новой Зеландии Джансинда Ардерн предупредила Запад, чтобы он не рассматривал то, что Россия делает в отношении Украины как более масштабную битву между «автократией и демократией», отметив, что это может подорвать усилия, направленные на то, чтобы Китай помог усилить «давление» на Москву.

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