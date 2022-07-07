Париж, , 12:25 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал, во сколько обойдется правительству Франции меры для поддержки покупательной способности страны, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Меры, предусмотренные правительством для поддержки покупательной способности французов в условиях инфляции, будут стоить «двадцать миллиардов евро». Эту информацию подтвердил министр экономики Франции во время выступления на »Europe 1».

Как сообщало ИА REGNUM, правила ЕС по госдолгу для стран-членов «устарели» и должны быть переосмыслены с учетом расходов на пандемии, войны и растущую инфляцию.

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