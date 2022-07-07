Париж, 7 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал, во сколько обойдется правительству Франции меры для поддержки покупательной способности страны, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Меры, предусмотренные правительством для поддержки покупательной способности французов в условиях инфляции, будут стоить «двадцать миллиардов евро». Эту информацию подтвердил министр экономики Франции во время выступления на »Europe 1».

Как сообщало ИА REGNUM, правила ЕС по госдолгу для стран-членов «устарели» и должны быть переосмыслены с учетом расходов на пандемии, войны и растущую инфляцию.

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