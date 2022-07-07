Магас, , 12:25 — REGNUM В Ингушетии в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам проводится благотворительная акция «Мехка СагIа» по раздаче нуждающимся семьям мяса жертвенных животных для совершения положенного в этот день обряда. Получат его около 2 тыс. семей, нуждающихся в помощи, сообщили 7 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Жертвенный баран © Игорь Кожевников

В списках получателей жители региона с ограниченными возможностями здоровья, семьи погибших в ходе спецоперации на Украине, родные погибших при исполнении должностных обязанностей сотрудников правоохранительных органов.

Денежные средства на покупку животных выделены Национальным фондом развития Ингушетии по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова. Всего у местных фермеров и у сельхозпредприятий закуплено 1250 овец и 80 коров. Полученную от продажи прибыль они пустят на обновление и увеличение поголовья скота.

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