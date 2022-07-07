Амман, , 12:27 — REGNUM В Аммане прошла официальная встреча министра иностранных дел Иордании Аймана Сафди с его коллегой из Омана Бадром аль-Бусаиди. Об этом 7 июля сообщает Jordan 24 со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Иордании.

Главы МИД Иордании и Омана @AymanHsafadi

По последним данным, стороны провели длительные переговоры, в ходе которых обсудили ряд тем двусторонней повестки дня. В частности, министры обсудили ход переговоров о мирном урегулировании в Йемене, в котором Оман и Иордания выступают посредниками между сторонами конфликта.

«Мы обсудили пути расширения сотрудничества, особенно в экономической сфере, для укрепления исторических братских отношений, поддерживаемых Их Величествами королем Абдаллой II и султаном Хайсамом бин Тариком. Мы подтвердили продолжение координации по ряду вопросов, происходящих в арабском мире», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Иордании.