Псков, 7 июля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Псковской области с 8 по 10 июля. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Жители региона смогут сходить на показы в кинотеатре «Смена», в Псковской областной филармонии, а также в креативное пространство «Лофт» и Палаты Постникова.

Организаторы обещают разнообразную программу и спецпоказы более 70 фильмов. На основной конкурс фестиваля семь национальных кинематографий подготовили свои полнометражные фильмы. Вне конкурса можно будет увидеть короткометражки.

Также жители и гости Псковской области смогут посетить творческие встречи и круглые столы. Начинающие режиссёры региона покажут свои лучшие работы.

Отметим, что с программой фестиваля и расписанием показов можно ознакомиться на сайте мероприятия.